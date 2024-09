Addio al Campo Largo: L’Attacco a Giuseppe Conte

Alle prossime elezioni regionali in Liguria, Italia Viva di Matteo Renzi non parteciperà. Renzi ha ufficializzato la rottura con il “campo largo” durante un’assemblea del partito a Roma, in un momento in cui le liste dei candidati erano già praticamente definite. Ha affermato: “Non facciamo più in tempo, ce l’hanno detto all’ultimo minuto, altrimenti avremmo fatto una lista”, sarcasticamente sperando che “vinca il migliore tra Marco Bucci e Andrea Orlando”.

La frattura con il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte è significativa, poiché Renzi ha cercato alleanze ma senza successo. Ha espresso il suo sforzo di mostrare “generosità” nell’accettare compromessi, ma ritiene di essere stato frainteso. Secondo lui, la richiesta dei 5 Stelle di scegliere i candidati di Italia Viva ha precluso ogni possibilità di intesa. Renzi ha chiarito che pur volendo collaborare per un centrosinistra vincente, non poteva permettere che Conte decidesse le scelte del suo partito.

Renzi ha tenuto a sottolineare che non si oppone a una coalizione più ampia, ma accusa Conte di usare Italia Viva per minare la leadership di Elly Schlein, sostenendo che il focus di Conte è solo sulla poltrona. Nella disputa, ha anche menzionato che la responsabilità della vittoria di Giorgia Meloni è da attribuire alla debolezza dell’opposizione, piuttosto che alla forza della maggioranza. Secondo Renzi, “non è forte la Meloni, è debole l’opposizione”.

Nelle regionali del 27 e 28 ottobre, si confronteranno Marco Bucci, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e Andrea Orlando, appoggiato da PD e M5S, ma non da Italia Viva. Renzi sembra aver lasciato aperta una porta per futuri dialoghi con il partito di Schlein, pur criticando il modo in cui il PD ha contribuito alla crescita della Meloni.

Infine, Renzi ha descritto l’attuale panorama italiano come un’opposizione “sfascista” incapace di costruire un’alternativa valida, suggerendo così che la situazione richiede un profondo rinnovamento e unità tra le forze di centrosinistra per avere successo nelle sfide future.