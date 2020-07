È morto Joe Porcaro: era un grande batterista jazz e padre di Steve, Jeff e Mike, tre dei membri fondatori dei Toto.

Lutto nel mondo della musica jazz e rock: è morto Joe Porcaro, storico batterista. Aveva 90 anni. Famoso per la sua carriera nel mondo della musica, era anche il padre di Steve, Jeff e Mike Porcaro, tre dei membri fondatori dei Toto, una delle band più famose di sempre.

Artista apprezzato in tutto il mondo, aveva suonato in decine di album di artisti di primo piano come Madonna, Barbra Streisand e Nancy Sinatra, ma aveva ovviamente anche collaborato con i figli tra gli anni Ottanta e i Novanta.

Joe Porcaro è morto

Ad annunciare la scomparsa del mitico batterista è stato il figlio Steve, che sui social ha scritto: “La famiglia Porcaro ha il cuore distrutto nell’annunciare la morte del nostro amatissimo padre. Circondato da sua moglie Eileen e dalla sua famiglia, Joe è morto in pace nel sonno il 6 luglio“.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/borsa-concerto-tamburo-batterista-2941803/

Steve ha anche aggiunto di rispettare per il momento la privacy della famiglia e di non inondarli di messaggi, vista l’enorme quantità di persone che considerava Joe un mito. Conclude Porcaro: “Sappiate, però, che apprezziamo il vostro amore, i vostri pensieri, l’amicizia e non vediamo l’ora di celebrare la sua fantastica vita con tutti voi“.

Chi era Joe Porcaro

Joseph Porcaro era nato a Hartford, nel Connecticut, il 29 aprile 1930. Figura fondamentale per la nascita dei Toto, Joe ha trasmesso ai suoi figli una passione che ha portato alla nascita della band simbolo del adult-oriented rock. Con la band aveva suonato in alcuni album, tra cui Toto IV, album da sei Grammy Award. Era suo il suono della marimba in Africa, ad esempio, ma aveva suonato anche nella celebre Rosanna.

Tra le sue collaborazioni più importanti vanno ricordati anche i Pink Floyd, per i quali suonò insieme al figlio Jeff nell’album The Wall.

Di seguito il video di Africa:

