È morto Stefano D’Orazio: il batterista dei Pooh aveva 72 anni. Lo ha annunciato l’amico Bobo Craxi.

Un tremendo lutto ha sconvolto la musica italiana: è morto Stefano D’Orazio, storico batterista e paroliere dei Pooh. L’artista si è spento all’età di 72 anni. Lo ha annunciato sui social l’amico Bobo Craxi, con un messaggio lapidario: “Stefano, amico mio. Suona e scrivi anche lassù”. Pochi minuti dopo anche il giornalista Red Ronnie ha diffuso la notizia. La conferma è arrivata al Fattoquotidiano.it da Riccardo Vitanza di Parole e dintorni, agenzia che per anni ha lavorato con i Pooh curandone la comunicazione. Non si conoscono al momento le cause del decesso.