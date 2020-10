È morto Gordon Haskell, bassista dei King Crimson nei primi anni Settanta: aveva 74 anni. Lo ha comunicato la sua pagina ufficiale su Facebook.

Un tremendo lutto ha sconvolto il mondo della musica rock britannica: è morto Gordon Haskell, cantautore e bassista dei King Crimson nei primi anni Settanta. Aveva 74 anni. Lo ha annunciato la sua pagina Facebook con un messaggio ufficiale: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Gordon, un grande musicista e una persona meravigliosa che mancherà tristemente a molti”. Non è stata riferita la causa del suo decesso.

Gordon era stato un membro dei League of Gentleman, gruppo in cui era presente anche Robert Fripp, con cui avrebbe formato di lì a poco i King Crimson. All’interno della storica band prog cantò nella celebre Cadence and Cascade, presente nell’album In the Wake of Poseidon, e partecipò attivamente anche in Lizard, album del 1970.

La sua carriera nei Crimson finì però in maniera brusca nello stesso anno. Stando a quanto riferito nel libro In the Court of King Crimson di Sid Smith, Gordon aveva avuto dei dissapori sui diritti d’autore con i resti del gruppo. All’epoca Fripp affermò però che il cantautore preferiva un suono Motown rispetto al rock del gruppo.

Chi era Gordon Haskell

La notizia della dipartita è stata commentata anche dalla pagina Facebook dei Crimson: “Il suo tempo nella band non è stato particolarmente felice nella sua lunga carriera, ma il suo lavoro su In the Wake of Poseidon e in particolare Lizard è molto ammirato nella comunità dei Crimson“.

Dopo l’uscita dal gruppo, il bassista e cantautore pubblicò nel 1971 l’album It Is and It Isn’t per Atalntic Records, e collaborò con John Wetton. Da solista il suo miglior successo fu però How Wonderful You Are, inserito nell’album del 2001 Look Out, capace di raggiungere il secondo posto nelle classifiche del Regno Unito.

