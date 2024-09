Addio ai smartphone Nokia: HMD abbandona il leggendario marchio

HMD Global ha intrapreso un’importante diversificazione della propria strategia di mercato, continuando a utilizzare il marchio Nokia mentre sviluppa dispositivi a marchio HMD. La compagnia aveva inizialmente annunciato una strategia multi-brand, che non solo includeva i telefoni Nokia, ma anche nuove iniziative e collaborazioni con altri brand nel settore. Recentemente, HMD ha accennato su X a un possibile ritorno di un modello iconico del marchio finlandese. Tuttavia, ora sembra che l’azienda sia entrata in una nuova fase, decidendo di abbandonare il marchio Nokia per gli smartphone a favore dei suoi dispositivi.

Negli ultimi mesi, HMD ha continuato a commercializzare smartphone, feature phone e tablet a marchio Nokia. Tuttavia, le scorte di questi modelli stanno rapidamente esaurendosi, in particolare in Europa, dove non saranno effettuati ulteriori rifornimenti. Si prevede, dunque, che i dispositivi a marchio Nokia scompariranno dalla maggior parte dei siti ufficiali di HMD nel Vecchio Continente, anche se potrebbero rimanere disponibili in altre regioni come Asia, Africa, Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda e America Latina, ma sempre fino ad esaurimento delle scorte. La pagina di supporto di HMD continua a mostrare smartphone e feature phone Nokia che riceveranno supporto software, anche se non è chiaro per quanto tempo questo durerà.

Questo cambiamento segna la conclusione della storia di un marchio che ha goduto di un immenso successo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, quando Nokia divenne il principale produttore mondiale di telefoni cellulari, lanciando modelli iconici come il Nokia 3310 e il Nokia 1100. Nel 2007, l’azienda raggiunse il suo massimo con una quota di mercato vicino al 50%. Tuttavia, con l’arrivo del primo iPhone e la crescente concorrenza di brand come Samsung e HTC, Nokia iniziò a declinare, mostrando difficoltà nel adattarsi a un mercato in rapido cambiamento e nell’implementare un sistema operativo touchscreen efficace. La vendita a Microsoft nel 2013 segnò un ulteriore passo verso il suo declino.