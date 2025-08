Addio ai medici a gettone: come cambia la sanità italiana?

Il sistema sanitario italiano si appresta a un cambiamento significativo con l’entrata in vigore, il 31 luglio 2025, di un divieto che impedisce agli ospedali pubblici di stipulare nuovi contratti con i medici a gettone, ovvero professionisti pagati a ore tramite cooperative o partita IVA. Questa decisione deriva da un decreto ministeriale del giugno 2024 ed evidenzia la necessità di affrontare seriamente le carenze di personale nelle strutture sanitarie.

L’uso dei medici a gettone ha rappresentato una soluzione temporanea per superare le difficoltà legate alla mancanza di professionisti. Tuttavia, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha sottolineato come tale pratica, caratterizzata da turni prolungati e spesso privi di adeguate tutele, sia un’anomalia da correggere. Il costo di questo sistema si è rivelato elevato, con oltre 2,1 miliardi di euro spesi tra il 2019 e il 2024 per retribuire personale esterno.

Con l’implementazione del divieto, i sindacati hanno già lanciato appelli per fermare le assunzioni precarie e sollecitato l’uso di metodi più trasparenti, come i concorsi pubblici. Anche se la transizione lontana dai medici a gettone è attesa da tempo, ci si aspetta che le aziende sanitarie locali affrontino sfide significative, specialmente durante i periodi di ferie.

In risposta a questa situazione, alcune Regioni, come il Veneto, stanno già esplorando soluzioni alternative, inclusa l’assunzione temporanea di medici stranieri presenti in Italia. Inoltre, viene sottolineato come il progressivo depotenziamento della medicina del territorio abbia accelerato il ricorso a queste forme di contratto precarie. La domanda rimane se senza investimenti seri e politiche adeguate il sistema sanitario potrà attrarre e mantenere personale qualificato.