Addio ad Augusto Rollandin, sei volte presidente della Valle d’Aosta: l’Imperatore ci lascia

È morto all’età di 76 anni Augusto Rollandin, figura centrale della politica valdostana per oltre 40 anni, noto come “l’Imperatore”. Veterinario di professione, nacque e crebbe a Brusson e si spense ad Aosta dopo un malore. La sua carriera politica iniziò come sindaco di Brusson dal 1975 al 1978 e proseguì con ruoli significativi nell’Union Valdôtaine, prima come assessore e poi come presidente della Regione Valle d’Aosta in sei occasioni, a partire dal 1984. Fu anche senatore dal 2001 al 2006. Nel 2013, fu il candidato più votato nella storia delle elezioni regionali valdostane, ottenendo 13.907 preferenze.

Nonostante i successi, la carriera di Rollandin non fu priva di controversie. Nel 1994, fu condannato per abuso d’ufficio e nel 2021 la Corte dei Conti lo ritenne responsabile per danni erariali legati a finanziamenti regionali al Casinò di Saint Vincent, imponendogli di versare 2,4 milioni di euro. Tuttavia, nel 2022 la Cassazione confermò il suo proscioglimento per corruzione in merito alla stessa vicenda, nonostante il reato fosse prescritto.

Rollandin era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi, portandolo a essere ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo la notizia della sua morte, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Renzo Testolin, attuale presidente della Regione, ha sottolineato il profondo legame di Rollandin con la sua terra e il suo impegno nelle istituzioni. Anche Alberto Bertin, presidente del Consiglio regionale, e altri esponenti delle istituzioni valdostane hanno voluto ricordarlo per la dedizione mostrata verso il proprio territorio.

La figura di Augusto Rollandin rimarrà nella memoria della politica valdostana, simbolo di una lunga era politica e di un impegno costante verso il miglioramento della comunità locale. La sua carriera, caratterizzata da successi e polemiche, riflette le complessità della vita politica, lasciando un’eredità significativa nella Regione.