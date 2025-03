Addio ad ANGIE STONE, icona del soul e pioniera dell’hip-hop

Angie Stone, iconica cantante soul e membro del trio hip-hop femminile The Sequence, è morta a 63 anni in un incidente stradale a Montgomery, Alabama. L’artista stava tornando da un concerto con la sua band quando il veicolo su cui viaggiava si è ribaltato. È l’unica vittima dell’incidente, come confermato dal suo entourage. Stone, nominata tre volte ai Grammy, ha segnato la musica R&B con il suo timbro caldo e profondo. Il suo brano più celebre, “Wish I Didn’t Miss You” (2001), ha conquistato il pubblico grazie alla sua interpretazione intensa e al campionamento di “Backstabbers” degli O’Jays. Durante la sua carriera, ha pubblicato dieci album e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama soul e R&B.