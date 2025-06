Addio ad Alvaro Vitali: il funerale di un’icona dimenticata

Giovedì 26 giugno, si sono celebrati i funerali di Alvaro Vitali, celebre attore della commedia italiana e noto per il personaggio di “Pierino”, presso la chiesa di San Pancrazio a Roma. La cerimonia, discreta e intima, ha visto la partecipazione di pochissime persone, tra cui la compagna storica, Stefania Corona, e la figlia Sara.

L’assenza di molti volti noti del panorama cinematografico ha sorpreso i presenti, con l’unica eccezione di Carlo Verdone, amico e collega di Vitali. La sua presenza ha evidenziato la crescente distanza tra l’attore e il mondo del cinema, che negli ultimi anni sembrava averlo dimenticato. Verdone ha recentemente condiviso con Vitali il set della serie “Vita da Carlo 4”, prevista in streaming per l’autunno. Riferendosi a lui, ha scritto in passato su social che Vitali non era solo “Pierino” ma anche un artista di grande valore.

Insieme a Stefania, era presente anche la figlia Sara, che ha confermato l’assenza di un altro fratello, Ennio, assente per motivi personali. Alcuni hanno ipotizzato che questa mancanza possa essere legata a tensioni familiari. Tra i pochi partecipanti si sono visti anche il regista Sergio Martino e l’attrice Nadia Bengala. È stata criticata, invece, l’assenza di Lino Banfi, storico collega di Vitali, nonostante un video commemorativo da lui condiviso poco dopo la morte dell’attore.

Stefania ha dichiarato che, nonostante il suo spirito combattivo, Vitali ha sofferto per la lontananza da amici di lunga data, un dolore che si è manifestato nella solitudine del suo ultimo saluto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: internapoli.it