Addio ad Alice Hirson: La Leggenda di Dallas ed Ellen

È morta a 95 anni Alice Hirson, attrice caratterista veterana della televisione statunitense, per cause naturali, presso il Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills. La notizia è stata annunciata dal figlio David Hirson. Nata a New York il 10 marzo 1929, Alice si diplomò all’American Academy of Dramatic Arts nel 1948 e iniziò la sua carriera nel teatro off-Broadway, per poi passare al piccolo schermo.

La sua popolarità crebbe negli anni ’60 con partecipazioni nelle serie antologiche Hallmark Hall of Fame e Starlight Theatre, ma il vero successo arrivò negli anni ’80 grazie al ruolo di confidente di Miss Ellie Ewing in Dallas. Anche negli anni ’90, la sua carriera continuò a fiorire, con un ruolo di madre nella sitcom Ellen, che le conferì ulteriore notorietà.

Nonostante l’avanzare dell’età e i problemi di salute, Alice continuò a lavorare in televisione, con le apparizioni che divennero sempre più sporadiche fino al 2021, anno del suo ultimo lavoro nella serie Trash Truck. Era ospite da circa un anno nella struttura per pensionati dell’industria televisiva a Los Angeles.

Alice Hirson era stata sposata due volte: con il drammaturgo Roger O. Hirson, da cui ebbe due figli, tra cui David, e successivamente con l’attore Stephen Elliott, dal 1980 fino alla sua morte nel 2005. La sua carriera e i ruoli interpretati la rendono una figura molto amata della televisione americana.