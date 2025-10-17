Addio Ace Frehley, il mito dei Kiss da New York ci lascia

Un altro grande del rock ci ha lasciato: Paul Daniel “Ace” Frehley, il chitarrista originale dei Kiss, è morto a 74 anni a causa di un’emorragia cerebrale, in seguito a una caduta nel suo studio di registrazione. Frehley, noto anche come The Spaceman o Space Ace, era parte di una band iconica famosa per i suoi costumi elaborati e per il mix di heavy metal, glam rock e influenze teatrali giapponesi.

Ace era considerato uno dei musicisti più talentuosi dei Kiss, capace di creare riff grintosi con melodie accattivanti. Tuttavia, spesso era messo in ombra dai suoi compagni: Paul “Superstar” Stanley, il sex symbol della band, e Gene “Vampirello” Simmons, il cofondatore. Il batterista Peter Criss completava il quartetto, ma Frehley si distingue per la sua particolare arte chitarristica, caratterizzata da assoli spettacolari che venivano impreziositi da effetti pirotecnici nei concerti dal vivo.

Dopo aver lasciato i Kiss nel 1982, Ace abbandonò il trucco e gli stivali a piattaforma che avevano segnato la sua carriera per concentrarsi su un sound più metallico con il suo progetto Frehley’s Comet. Ha continuato a esibirsi fino alla fine, partecipando a reunion sporadiche e alimentando polemiche con i suoi ex colleghi, mantenendo vivo il suo spirito rocker fino all’ultimo.