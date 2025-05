Addio a Valeria Luzi, moglie dell’attore Stefano Muroni

La scrittrice, sceneggiatrice e produttrice Valeria Luzi è deceduta domenica 18 maggio all’età di 43 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Il marito, Stefano Muroni, ha annunciato la triste notizia. Luzi era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara e aveva chiesto sostegno attraverso un post su Facebook.

Autrice di romanzi come “Ti odio con tutto il cuore” e “Mi manchi troppo per dimenticarti”, Luzi aveva anche lavorato come produttrice per film tra cui “Oltre la bufera” e “Il soldato senza nome”. Insieme a Muroni, ha co-fondato la casa di produzione Controluce e la Blow-up Academy, contribuendo attivamente al panorama cinematografico di Ferrara, dove ha diretto la filiera Ferrara Città del Cinema.

Luzi era nota anche per il progetto “Gherardi Il Villaggio del Cinema”, mirato alla rigenerazione di Jolanda di Savoia attraverso iniziative artistiche e cineturismo.

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha espresso il suo cordoglio per la perdita, sottolineando l’impatto del contributo di Luzi nella comunità attraverso le sue iniziative culturali. Una figura di grande creatività e dedizione, Luzi lascia un segno profondo nel settore cinematografico e nella sua città.

Fonte: www.virgilio.it