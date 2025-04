Addio a Valentina Tomada, l’attrice di Il paradiso delle signore e Don Matteo, scomparsa a 55 anni dopo una lunga malattia

È morta a 55 anni Valentina Tomada, nota attrice romana che interpretava il ruolo di Palma Rizzo ne “Il Paradiso delle Signore”. La sua carriera includeva anche ruoli in serie come “Don Matteo”, “Incantesimo”, “Centovetrine”, “Vivere”, “Provaci ancora Prof” e “Un Passo dal cielo”. La causa della sua morte è stata una malattia non specificata.

L’annuncio della sua scomparsa è stato fatto tramite Instagram dall’attrice Emanuela Grimalda, che ha espresso il suo dolore con parole toccanti. Valentina aveva recentemente condiviso un video su Instagram in cui si mostrava ottimista nonostante le difficoltà, dichiarando di essere tornata e promettendo che non avrebbe sopportato di essere vista come una “leonessa combattente” se non le fosse stata concessa giusta considerazione.

Valentina era anche una figura culturale attiva a Roma, avendo fondato il Fabriano Film Fest e diretto il festival per sei anni. Era un’artista poliedrica, versatile nel teatro sperimentale, danza classica e teatro danza, e nel suo percorso aveva ricevuto numerosi premi.

Il suo esordio in tv risale al 1999 con “Senso di colpa” e l’ultimo lavoro è stato “Un passo dal cielo”. Inoltre, aveva prestato la voce per spot pubblicitari e reti televisive.

La sua morte segue quella di altri attori de “Il Paradiso delle Signore”, Andrea Savorelli e Pietro Genuardi, segnalando un periodo triste per il cast della popolare fiction. La comunità artistica piange la perdita di una talentuosa attrice e una personalità vivace e creativa.