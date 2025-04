Addio a Valentina Del Re, violinista di Propaganda Live, scomparsa a soli 44 anni dopo una lunga malattia

Il mondo della musica e della televisione italiana piange la scomparsa di Valentina Del Re, violinista romana, deceduta a soli 44 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dal profilo ufficiale di Propaganda Live, programma di La7 condotto da Diego Bianchi, nel quale Valentina aveva suonato. La sua formazione musicale iniziò in giovane età, studiando violino alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio e diplomandosi con lode al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Laureata in Filosofia all’Università Roma Tre, era una musicista versatile, impegnata anche nel sociale come assistente per ciechi e ipovedenti e attraverso studi in musicoterapia.

Valentina è stata tra le fondatrici della Roma Tre Orchestra, la prima orchestra universitaria del Lazio, e ha partecipato a progetti sia come solista che in ensemble. Oltre a Propaganda Live, ha avuto visibilità partecipando a trasmissioni come Buona Domenica. Il programma ha espresso il proprio cordoglio con un post affettuoso, mentre il Conservatorio di Frosinone l’ha ricordata come una musicista poliedrica e una persona generosa e sincera. Anche la professoressa Valerio Vicari, sua insegnante, l’ha descritta come “una ragazza dal cuore d’oro”.

Valentina Del Re ha dedicato parte della sua carriera a progetti scolastici e ospedalieri, utilizzando la musica come strumento di cura e crescita. La Roma Tre Orchestra ha condiviso un video in suo ricordo, catturando il suo sorriso mentre suonava Bach, un sorriso che rimarrà nella memoria di chi l’ha conosciuta.