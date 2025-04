Addio a Valentina Del Re: La Talentuosa Violinista di Propaganda Live ci Lascia a 44 Anni

Valentina Del Re ci ha lasciato a soli 44 anni, dopo una lunga lotta contro una malattia. La sua morte segna una grande perdita nel mondo della musica e della solidarietà. Valentina era più di una musicista; era un’educatrice, una filosofa e una persona capace di portare la bellezza della musica dove spesso non arrivava. Nata a Roma, ha iniziato a suonare il violino a cinque anni, intraprendendo un percorso di studio che l’ha portata a diplomarsi al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e a perfezionarsi presso l’Opera di Roma.

Famosa per la sua partecipazione a programmi come Propaganda Live, Valentina sapeva trasmettere emozioni attraverso la sua musica, dimostrando una forza interiore unica. Laureata con lode in Filosofia, si è specializzata come assistente per ciechi e ipovedenti, contribuendo a progetti educativi e lavorando anche nel campo della musicoterapia all’Ospedale Forlanini di Roma.

Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona solare, sempre pronta a regalare un sorriso, nonostante le sue difficoltà. Ricordi toccanti provengono da amici e colleghi, come Valerio Vicari, che hanno condiviso momenti indimenticabili con lei. Anche il Conservatorio di Frosinone ha onorato il suo ricordo, rimarcando l’impatto che ha avuto nel loro cuore.

Valentina sarà ricordata per la sua arte e l’amore che ha portato nella vita delle persone, e il suo violino, anche se muto, continuerà a risuonare nel cuore di chi l’ha amata. Domani, molti avranno l’opportunità di salutarla nel suo ultimo viaggio al Tempio Egizio di Roma.