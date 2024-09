Addio a uno dei più grandi cantautori

La famiglia di Kris Kristofferson ha annunciato la sua scomparsa, avvenuta serenamente nella sua casa a Maui, alle Hawaii, circondato dai suoi cari. L’artista, uno dei più grandi cantautori americani, ha lasciato un segno indelebile nella musica e nel cinema, passando a miglior vita all’età di 88 anni. Kristofferson era noto per le sue canzoni iconiche, tra cui “Me and Bobby McGee”, interpretata da Janis Joplin, e ha avuto un notevole successo anche come attore, recitando in film celebri come “È nata una stella” (1976) accanto a Barbra Streisand.

Nei primi anni Settanta, la sua voce graffiante lo ha reso celebre come musicista, mentre sul grande schermo ha conquistato il pubblico con la sua presenza carismatica. Sebbene non sia stata specificata la causa della morte, si sa che Kristofferson ha affrontato problemi di memoria negli ultimi anni, che potrebbero aver inciso sulla sua salute.

Kristofferson, noto per la sua versatilità, aveva una formazione unica: ex ufficiale dell’esercito e pilota di elicotteri, rinunciò a una prestigiosa borsa di studio Rhodes per dedicarsi alla musica, un cambiamento che lo portò a scrivere alcune delle più celebri canzoni della musica country e rock. Tra le sue composizioni, troviamo brani come “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, vincitore di un Grammy, e “For the Good Times”. Molti dei suoi brani sono stati interpretati da altri artisti di fama, contribuendo a renderli celebri.

Oltre alla musica, Kris ha lasciato un’impronta significativa anche nel cinema. Il suo personaggio in “È nata una stella” ha riacquistato notorietà grazie al remake del 2018 con Lady Gaga e Bradley Cooper. Tra le altre sue apparizioni, spiccano quelle in “Alice non abita più qui” di Martin Scorsese e in “Blade” con Wesley Snipes.

Barbra Streisand ha reso omaggio a Kristofferson sui social, ricordando il primo incontro con lui e l’impatto che ha avuto sulla sua carriera cinematografica. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della musica e del cinema, una perdita profonda per i suoi fan e per tutti coloro che hanno ammirato il suo talento e la sua creatività.