Addio a una Leggenda del Wrestling

Il 20 dicembre 2024, il mondo del wrestling ha pianto la morte di Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Misterio Senior, venuto a mancare all’età di 66 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Miguel, che lotta con il nome di El Hijo de Rey Misterio. Miguel Ángel era non solo il padre di Miguel Aaron López Hernández, ma anche lo zio e l’allenatore del famoso Rey Misterio Jr., tre volte campione del mondo e attualmente ancora attivo nella WWE.

Nato l’8 gennaio 1958 a Tijuana, Messico, Rey Misterio Senior iniziò la sua carriera nel wrestling professionistico nel 1976, dopo aver praticato il pugilato. Durante la sua carriera ludica, ha lottato in diverse federazioni come la World Wrestling Association e Lucha Libre AAA Worldwide, ottenendo riconoscimenti significativi tra cui l’IWC World Middleweight Championship e l’America’s Championship.

Dopo il ritiro ufficiale nel 2009, Rey Misterio Senior si è affermato come uno degli allenatori più rispettati nel mondo della lucha libre, contribuendo alla formazione di molti talenti, incluso il nipote Rey Mysterio Jr. e altri lottatori noti come Konnan, Eiji Ezaki e Psicosis. Oltre al suo lavoro come allenatore, è stato anche attore, recitando nel film horror “Wrestlemaniac” nel 2007.

L’ultima apparizione di Rey Misterio Senior sul ring risale ad aprile 2023, quando ha partecipato all’evento Global Lucha Libre, combattendo al fianco di Aero Star e Mr. Iguana. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio nel mondo del wrestling; la Lucha Libre AAA Worldwide ha espresso le proprie condoglianze, sottolineando l’impatto che ha avuto sulla comunità.

La scomparsa di Miguel Ángel López Díaz arriva solo poche settimane dopo la morte del fratello Roberto Gutiérrez, padre di Rey Mysterio Jr., avvenuta il 17 novembre. La comunità del wrestling si è unita per ricordare la sua carriera e il suo contributo indelebile a questo sport, sottolineando il significato che ha avuto nella vita di molti lottatori e fan.