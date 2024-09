Addio a un pezzo di storia

Oggi siamo in lutto per la scomparsa di Sérgio Mendes, un’icona della musica brasiliana e internazionale, noto per il suo celebre brano “Mas Que Nada”. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nel panorama musicale mondiale. Mendes, nato a Rio de Janeiro nel 1941, si è diplomato al conservatorio locale da giovane, avviando così la sua carriera musicale.

Negli anni, Mendes ha stravolto il suo stile musicale collaborando con numerosi artisti di fama. Decide di intraprendere un nuovo cammino e si trasferisce negli Stati Uniti, dove fonda il gruppo Brazil 65. L’album che realizza insieme a loro include “Mas Que Nada”, che lo catapulta nell’olimpo della musica internazionale. Il suo successo è tale da portarlo a esibirsi di fronte a presidenti americani come Johnson e Nixon.

Nel corso della sua carriera, Mendes ha continuato a pubblicare musica e a collaborare con artisti contemporanei, tra cui Justin Timberlake e Jovanotti. Questo ha contribuito a mantenere viva la sua eredità musicale e a rinnovare il suo impulso creativo fino agli ultimi anni.

La triste notizia della sua morte all’età di 83 anni ha scosso i fan e gli appassionati di musica. Le cause del decesso sono legate a complicazioni derivanti dal Covid, da cui non è riuscito a riprendersi, anche a causa della sua età avanzata. A darne notizia è stata la sua compagna Gracinha, con la quale ha condiviso 54 anni di vita, e i loro figli, che hanno espresso il loro dolore per la perdita.

Mendes aveva il potere di unire le persone attraverso la musica, e il ricordo di “Mas Que Nada” continuerà a far ballare generazioni di fan. La sua influente carriera e il suo impegno a promuovere la musica brasiliana nel mondo rimarranno per sempre una parte della storia musicale globale. Oggi il mondo piange la dipartita di un grande artista che ha saputo trasmettere gioia e ritmo, lasciando un’eredità indelebile nel panorama musicale.