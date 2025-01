Addio a un grande del cinema, l’annuncio commovente della moglie per la scomparsa dell’attore

Claude Jarman Jr, celebre attore americano e vincitore di un Oscar giovanile per il film “Il cucciolo”, è scomparso all’età di 90 anni. La sua morte, avvenuta per cause naturali il 12 gennaio nella contea di Marin in California, ha colpito profondamente il mondo del cinema. L’annuncio del decesso è stato fatto dalla moglie Katherine al The Hollywood Reporter.

Nato a Nashville, Tennessee, il 27 settembre 1934, Jarman ha iniziato la sua carriera cinematografica partecipando a una selezione di giovani talenti della Metro-Goldwyn-Mayer. Fu scelto per il ruolo principale nel film “Il cucciolo” di Clarence Brown, dove interpretò il figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. Questa pellicola fu un enorme successo e segnò l’inizio della sua carriera nel cinema.

All’età di soli 12 anni, nel 1947, Jarman ricevette l’Oscar giovanile per la sua interpretazione in “Il cucciolo”, diventando uno dei più giovani vincitori di questo prestigioso premio. Dopo questo trionfo, la sua carriera continuò con vari ruoli in pellicole come “L’isola sulla montagna” e “Primavera di sole”, un episodio della saga di Lassie.

Successivamente, Jarman recitò nel film “Donne di frontiera” e tornò a lavorare con Clarence Brown in “Nella polvere del profondo Sud”, un adattamento di un romanzo di William Faulkner. La sua versatilità come attore lo portò a partecipare a diversi film tra cui “Rio Grande”, “Tutto per tutto”, “Il nodo del carnefice”, “Il ribelle di Giava” e “Le 22 spie dell’Unione”. Jarman si distinse per la varietà di ruoli e l’impatto emotivo delle sue interpretazioni.

Nella vita privata, lascia la moglie Katherine, sposata da quasi quarant’anni, e sette figli provenienti da tre matrimoni diversi, oltre a otto nipoti. La sua eredità nel mondo del cinema rimarrà viva grazie ai ruoli iconici che ha interpretato. La sua sepoltura avverrà a Nashville, mentre a San Francisco si terrà una cerimonia in suo onore, un tributo alla sua vita e al suo contributo all’arte cinematografica. La scomparsa di Claude Jarman Jr rappresenta una grande perdita per l’industria cinematografica e la sua carriera continuerà a essere celebrata.