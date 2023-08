Addio a Toto Cutugno, 'L'italiano' che fece cantare l'Armata Rossa

Si è spento oggi 80 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito a una malattia oncologica, Toto Cutugno, il cantautore che si esibì al Festival di Sanremo nel 2013, condotto da Fabio Fazio, accompagnato dal Coro dell’Armata Rossa con una delle sue maggiori hit, ‘L’italiano’, brano tradotto in diverse lingue che ha venduto nel mondo milioni di dischi. Era nato in Toscana a Tendola, una frazione di Fosdinovo (Massa) nel 1943 Salvatore Cutugno, cantautore, compositore, paroliere, produttore (negli anni ’70 e ’80 accanto a Adriano Celentano), tra i cantanti che vanta il record di maggiori presenze al Festival di Sanremo (15) con una sola vittoria nel 1980 con ‘Solo noi’ (nella top ten dei singoli più venduti dell’anno) e un palmares importante all’Eurovision Song Context nel 1990 con ‘Insieme’.

Si avvicina giovanissimo alla musica guidato e sostenuto dal padre Domenico, sottufficiale di Marina originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e suonatore di tromba. Il piccolo Salvatore è un autodidatta. Tamburo, batteria, fisarmonica (meno costosa, meno ingombrante di un pianoforte). Comincia dall’adolescenza la sua ascesa inarrestabile. Piccoli gruppi, formazioni di amici (Toto & i Rockers, Toto e i Tati, Albatros) e poi gli inizi della carriera come solista. Il primo vero successo è datato 1977. ‘Donna mia’ diventerà la sigla del programma di Mike Bongiorno ‘Scommettiamo?’, nello stesso anno firma per Adriano Celentano ‘Soli’, per mesi stabile al primo posto nelle classifiche delle vendita.

Gli anni 80 sono fecondi di incontri e lavoro, attività soprattutto autoriale accanto a Johnny Hallyday, Mirelle Mathieu, Dalida, Sheila, Miguel Bosé (‘Olympic Games’ vincitore del Festivalbar), Luis Miguel (‘Noi ragazzi di oggi’). La svolta popolare e internazionale nel 1983. Partecipa al Festival di Sanremo con la canzone ‘L’italiano’ scritta con Cristiano Minellono. Arriva quinto ma stravince con il voto della giuria popolare.

Non solo cantautore e musicista (imitatissimo da Gigi Sabani), Toto Cutugno conduce sulla Rai, dal 1989 al 1992 ‘Piacere Raiuno’ e successivamente ‘La vela d’oro’ con Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi, poi ci saranno ‘Stasera mi butto… e tre! in coppia con Giorgio Faletti e Domenica in nell’autunno 1992. Scrive anche brani per il grande cinema di Sergio Castellito (la canzone ‘Gli amori’ è appena accennata in una scena da Penelope Cruz in una scena del film ‘Non ti muovere’).

Nonostante i primi sintomi della malattia (gennaio 2007) Toto Cutugno non smette di esibirsi nel mondo e partecipa a concerti e serate benefiche, lui che nei Paesi baltici era stato definito ‘The Italian Legend’, ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo, non gradito in Ucraina, su espressa richiesta di un gruppo di deputati, guidati da Viktor Romanyuk, che il 15 marzo 2019 avevano chiesto di impedire l’ingresso nel loro Paese all’artista italiano.