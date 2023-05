Addio a Tina Turner RIP Una delle voci più “rock” del panorama artistico music…

Addio a Tina Turner 🖤🙏RIP🙏🖤

Una delle voci più “rock” del panorama artistico musicale di tutti i tempi.

Conosciuta per indimenticabili successi come “What’s Love Got to Do with It” e “The Best”, la sua voce potente ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo.

Proprio come si legge nella nota stampa ufficiale diffusa dal suo entourage “Con lei, il mondo perde una leggenda musicale”.

Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato! #TinaTurner #riptinaturner #riptina