Addio a Teo Ciavarella, il pianista che incantò Dalla

È morto a 65 anni Teo Ciavarella, pianista noto per la sua carriera nel panorama musicale italiano. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un annuncio sui social lo scorso 16 maggio, suscitando molteplici messaggi di cordoglio da parte di fan e conoscenti.

Ciavarella, originario di San Marco in Lamis e residente a Bologna, ha condiviso il palco con artisti di calibro come Lucio Dalla, Paolo Rossi e Vinicio Capossela, con il quale ha intrapreso un tour di due anni. Ha collaborato anche con figure del jazz italiano e internazionale, incidendo oltre cinquanta album, alcuni dei quali come leader.

Nel 2023, Ciavarella è stato ricoverato per una rara forma di tumore, continuando a suonare e portare un messaggio di positività. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose collaborazioni, tra cui eventi con artisti leggendari come Claudio Baglioni, Paolo Conte, e artisti jazz come Jerry Mulligan e Fabrizio Bosso. È stato anche una presenza fissa in programmi televisivi come “Mai Dire Goal” e ha partecipato a spettacoli di Virginia Raffaele.

Oltre a un’attività concertistica, ha diretto orchestre e fondato la Dams Jazz Orchestra nel 2001, contribuendo significativamente alla musica jazz in Italia. Tra i suoi riconoscimenti, spiccano il Premio Dams del 2001 e il Jazz Live for Life del 2003. Il suo talento e la sua passione per la musica lo hanno reso una figura di riferimento nel panorama artistico.

