Addio a Suor Paola, storica tifosa della Lazio e volto di “Quelli che il calcio” con Fabio Fazio: aveva 77 anni

È morta Suor Paola, la nota tifosa della Lazio, all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. Famosa per la sua partecipazione al programma “Quelli che il calcio” dal 1993 al 2005, ha condiviso la sua passione per il calcio e il suo impegno nel volontariato. Originaria di Roccella Ionica, si è trasferita a Roma a soli 20 anni, diventando una figura di riferimento nel panorama religioso e sociale italiano.

Suor Paola era conosciuta per la sua passione “accanita” per la Lazio, un amore che ha manifestato anche durante la vittoria dello scudetto biancoceleste nel 2000. Il suo impegno non si limitava al calcio, ma si estendeva a iniziative di volontariato. Nonostante la sua notorietà, all’inizio non era ben vista nell’ambito ecclesiastico.

La S.S. Lazio ha omaggiato Suor Paola, affermando “Per sempre con noi” e condividendo una foto della religiosa. Anche i tifosi laziali le hanno sempre mostrato affetto, come dimostrato da uno striscione dedicato durante una partita. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dalla politica, tra cui il ministro Antonio Tajani, che l’ha ricordata come una figura di carità e speranza.

Nata nel 1947 a Roccella Ionica, Suor Paola ha fondato nel 1998 l’Associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza, dedicandosi all’assistenza di ragazze madri, bambini e persone vulnerabili. La sua opera si è focalizzata sul recupero sociale e sanitario di individui in difficoltà, inclusi i detenuti. Suor Paola lascia un’eredità significativa nella comunità romana e tra coloro che hanno beneficiato del suo impegno.