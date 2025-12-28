Addio a Stranger Things

Sadie Sink, l’attrice che interpreta Max in Stranger Things, è pronta a dire addio al suo personaggio, ma i fan non devono preoccuparsi perché ci sarà molto altro da vedere da parte sua. L’attrice, che ha 23 anni e ha iniziato a lavorare nella serie a 14 anni, ha affermato di aver pianto molto l’ultimo giorno di riprese e di aver “pianguto a sufficienza” per aver elaborato il distacco dal personaggio.

La Sink ha anche parlato della scena emozionale in cui Max si risveglia in ospedale, che è stata girata in poche riprese. Ha descritto il momento come “speciale” e ha affermato di aver provato un misto di emozioni, tra cui gratitudine e tristezza. Ha anche parlato della scena in cui Will si rivela ai suoi amici, definendola “molto emozionale” e affermando di essere orgogliosa di Noah Schnapp per la sua interpretazione.

L’attrice ha anche parlato del suo prossimo ruolo nel film Spider-Man: Brand New Day, in cui reciterà al fianco di Tom Holland. Ha affermato di essere stata una fan di Spider-Man fin da bambina e di essere entusiasta di far parte del franchise. Ha anche parlato della sua esperienza lavorativa con il regista Dustin Daniel Cretton, che aveva già lavorato con lei in un film quando aveva 14 anni.

Infine, la Sink ha parlato della sua vita personale e dei suoi hobby, affermando di essere una persona “piuttosto noiosa” che ama passare il tempo a casa a guardare la TV. Ha anche descritto se stessa come una persona “consistente” che non è cambiata molto negli anni.