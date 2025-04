Addio a Stefano Amadio, fondatore di Cinemaitaliano.info: un giornalista di 60 anni scomparso dopo una lunga malattia

È morto il giornalista Stefano Amadio, fondatore e direttore di Cinemaitaliano.info, all’età di 60 anni, dopo una lunga malattia. Amadio, un esperto di cinema, è scomparso l’11 aprile 2025. La sua carriera è stata segnata dalla passione per il cinema italiano, il quale ha raccontato con uno stile diretto ed empatico. I funerali si svolgeranno il 13 aprile a Roma, in via del Forte Bravetta, e la famiglia chiede di optare per piante o alberelli al posto di fiori, oppure di fare donazioni alla Fondazione Sanità e Ricerca.

Nel 2019, Amadio ha co-fondato il premio “Meno di Trenta” per giovani talenti under 30 del cinema italiano, creando un legame tra autori emergenti e pubblico. Collaborava anche con la rivista Ciak, scrivendo articoli e interviste. Tra i suoi progetti, c’era anche “Il Vento del Nord”, una rassegna a Lampedusa per la quale curava laboratori cinematografici per studenti delle superiori.

La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e amici, che lo ricordano per il suo profondo valore umano e la sua brillantezza. Su Movieplayer si sottolinea che il suo approccio alla critica fosse diretto e sintetico, mai banale, sempre attento alla scrittura. Anche i colleghi di Ciak hanno espresso il loro dispiacere, unendosi al lutto della famiglia e delle centinaia di amici di Stefano. La comunità del cinema italiano piange quindi la perdita di una delle sue voci più libere e sincere.