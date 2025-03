Addio a Sergio Ricciardone, cuore e spirito del Club to Club

Ci ha lasciato all’età di 53 anni Sergio Ricciardone, figura centrale della scena musicale torinese e internazionale. Ricciardone è stato il direttore artistico e l’anima di Club to Club, un festival che ha elevato Torino come sede della musica elettronica d’avanguardia. È deceduto dopo una malattia fulminante. Oltre alla sua attività con il festival, ha lavorato come consulente progettuale per brand e istituzioni culturali, contribuendo alla creazione di format innovativi e progetti culturali. Nel 2017, la Fondazione Crt gli aveva affidato la curatela musicale per gli eventi di riapertura delle Officine Grandi Riparazioni, un momento significativo per la città.

Club to Club ha pubblicato una nota ufficiale in sua memoria, esprimendo profonda vicinanza alla famiglia e agli amici di Ricciardone. Nella nota si sottolinea come la sua visione continuerà a ispirare il percorso del festival e come il suo carisma guiderà coloro che lo hanno conosciuto nelle difficoltà. La frase “attraverso le asperità sino alle stelle” è stata utilizzata per rendere omaggio alla sua eredità e alla sua capacità di affrontare le sfide con determinazione. Ricciardone lascia un vuoto incolmabile nella comunità artistica e musicale, e il suo contributo alla cultura rimarrà indelebile. La sua capacità di unire le persone attorno alla musica, così come il suo impegno nella promozione di talenti emergenti, continueranno a influenzare le future generazioni di artisti e organizzatori. La sua morte rappresenta una grande perdita per la scena musicale e per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.