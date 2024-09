Addio a Sergio Mendes, il celebre artista di “Mas que nada”, che ha combattuto contro il Long Covid all’età di 83 anni.

Il celebre cantautore brasiliano Sergio Mendes è deceduto il Giovedì 5 settembre a Los Angeles, all’età di 83 anni, dopo aver combattuto contro gli effetti del long Covid, una condizione che provoca sintomi persistenti anche dopo la negativizzazione dal virus SARS-CoV-2. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso i social media. Mendes è stato descritto dai suoi familiari come uno degli artisti brasiliani più significativi a livello internazionale, noto per aver portato in tutto il mondo i ritmi e le melodie del Brasile.

Nato nel 1941 a Niterói, vicino a Rio De Janeiro, Mendes ha studiato pianoforte e ha trovato la sua identità musicale unendo bossanova e jazz. Il suo brano più iconico, “Mas que nada”, è stato pubblicato nel 1966 ed è stato successivamente reinterpretato da artisti del calibro dei Black Eyed Peas, conferendogli ulteriore successo. Durante la sua lunga carriera, ha pubblicato 38 album, con l’ultimo, “In the key of joy”, uscito nel 2020. Mendes ha anche collaborato con nomi noti come John Legend, Justin Timberlake e Stevie Wonder, contribuendo così alla sua fama mondiale.

Il long Covid, la malattia che ha colpito Mendes, è caratterizzato da sintomi prolungati e può includere affaticamento, difficoltà di concentrazione e problemi di memoria, oltre a alterazioni nelle percezioni olfattive e gustative. Attualmente, sono in corso ricerche per comprendere meglio questa condizione, che interessa diversi gruppi di rischio, tra cui anziani e persone obese.

I familiari di Mendes hanno espresso il loro dolore per la sua perdita e hanno annunciato che ulteriori dettagli riguardo i funerali saranno comunicati in seguito. Con la scomparsa di Sergio Mendes, il mondo della musica perde un grande innovatore, che ha saputo mescolare sonorità tradizionali brasiliane con influenze globali, creando un ricco patrimonio musicale che continuerà a ispirare generazioni future.