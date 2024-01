Addio a Sandra Milo, una vera amante degli animali

A 90 anni il cinema italiano perde una delle sue attrici più iconiche, “un esempio per tutti”

Ancora una volta il cinema italiano è costretto a piangere uno dei personaggi che hanno scritto parte della sua storia. nella notte tra l’affetto dei suoi cari ci ha lasciato Sandra Milo, un volto che tutti ricordano non solo per le sue partecipazioni cinematografiche ma anche per il grosso impegno civile che ha sempre dimostrato, soprattutto verso i più indifesi e gli animali, di ogni tipo. Impegnarsi in favore di chi non ha voce è sempre stato l’obiettivo centrale nella vita dell’attrice e la notizia della sua morte ha inevitabilmente scosso l’Italia intera.

Ci lascia a 90 anni la bellissima Sandra Milo, il suo impegno per la lotta sui diritti degli animali non verrà dimenticata

In pochi sapevano del momento particolare che Sandra Milo stava vivendo, difficoltà a livello di salute che hanno portato l’attrice a lasciarci all’età di 90 anni circondata dall’affetto di chi le ha sempre voluto bene. Non solo per gli appassionati di cinema ma anche tra gli amanti degli animali Sandra Milo è sempre stata considerata un’ambasciatrice che per tutti ala sua vita ha combattuto per il rispetto della vita in ogni sua forma.

Tra i suoi lavori più conosciuti troviamo “8 e mezzo“, film di Federico Fellini in cui l’attrice è stata interprete insieme a Marcello Mastroianni. Un film datato 1964 e che ha aperto forse la carriera dell’attrice che fin dai suoi esordi è sempre stata accompagnata da fedeli amici pelosi. Il primo animale a vivere la sua ascesa cinematografica è stato il celebre Fortunello, un barboncino nero che ha sempre vissuto con lei dopo il suo sbarco a Cinecittà.

Una delle sue ultime battaglie affrontate in prima persona è stata fatta diffondendo gli appelli di Humane Society Internazional, appelli per dire basta al consumo di carne di cane e gatto nei paesi asiatici, ma la sua voce è arrivata ben oltre risuonando in decine e decine di campagne diverse a tutela degli animali. Solo due anni fa la sua ultima adozione, un levriero irlandese sfruttato per le corse dei cani, un animale al quale la Milo ha offerto una seconda opportunità invitando tutti a seguire il suo esempio. Un esempio, appunto, che non può morire e che rimarrà indelebile nelle pagine del web anche dopo la sua morte, così come la sua personalità carismatica ed il suo fascino senza tempo che ha accompagnato l’attrice fino al suo ultimo giorno.

