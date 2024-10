Addio a Sammy Basso: Migliaia di presenti a Tezze per l’ultimo saluto

Venerdì 11 ottobre, Tezze sul Brenta (Vicenza) ospiterà i funerali di Sammy Basso, un giovane ricercatore e attivista conosciuto per la sua determinazione nella lotta contro la progeria. La cerimonia avrà luogo nell’area tra la chiesa e il campo sportivo, con la comunità locale pronta a unirsi per rendere omaggio a uno dei suoi cittadini più cari. Si prevede un’affluenza di oltre cinquemila persone, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero, come segno della profonda ammirazione e affetto che Sammy ha saputo suscitare durante la sua breve ma intensa vita.

Il feretro arriverà alle 14:50 e, dopo un momento di testimonianze alle 15, la cerimonia funebre inizierà alle 15:30, presieduta dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Un lutto cittadino è stato proclamato, sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità, che intende sostenere la famiglia di Sammy in questo momento di tristezza e celebrazione della sua vita.

Il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, ha predisposto vari dispositivi logistici per gestire l’afflusso atteso. Un servizio navetta sarà attivo per collegare i principali parcheggi alla zona della cerimonia, operando dalle 13:00 fino alle 15:00 e nuovamente al termine degli eventi. Inoltre, il sindaco ha invitato i residenti a utilizzare le piste ciclabili e a condividere i veicoli per ridurre il traffico.

La madre di Sammy, Laura Lucchin, ha condiviso ricordi toccanti su suo figlio, descrivendolo come “il nostro terremoto” e sottolineando la sua straordinaria presenza nella vita quotidiana. Ha evidenziato come Sammy si dedicava con passione alla ricerca, fino agli ultimi giorni di vita, sperando di fornire un contributo significativo allo studio della progeria. L’epigrafe scelto da Sammy, caratterizzata dal suo tipico umorismo, recita “Ne danno tristi il lieto annuncio…”, un’ultima manifestazione del suo spirito positivo e ironico che ha toccato i cuori di molti. Questi eventi rappresentano non solo un momento di dolore ma anche un’opportunità per celebrare la vita e l’eredità di un giovane che ha ispirato tanti.