Addio a Salvatore Lo Presti, il grande giornalista sportivo e autore dell’Almanacco del Calcio Mondiale

Addio a Salvatore Lo Presti, noto come Totò, giornalista sportivo e figura di riferimento degli anni ’80, scomparso all’età di 84 anni. Nato a Marsala il 16 febbraio 1940, dopo aver studiato ingegneria e scienze politiche a Roma, iniziò la sua carriera collaborando con il Corriere dello Sport come corrispondente da Bari. Nel 1971 si trasferì a Torino, diventando cronista per le gesta della Juventus di Boniperti e Trapattoni, e la città sabauda divenne la sua seconda casa.

I funerali di Lo Presti si svolgeranno a Torino, presso la Chiesa di san Benedetto Abate, il 24 settembre alle ore 11:30. Durante la sua lunga carriera, diventò uno dei più importanti cronisti sportivi in Italia, partecipando come inviato del Corriere dello Sport ai Mondiali del 1978. Negli anni ’80 passò a Tuttosport, per poi tornare al Corriere e dirigere la redazione calcio di Bologna. Concluse la sua carriera alla Gazzetta dello Sport, dove lavorò fino al pensionamento nel 2002, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile della redazione di Torino.

Salvatore Lo Presti ha anche scritto numerosi libri e, nel 1988, ha fondato l’Annuario del calcio mondiale. Il suo lavoro era caratterizzato da un’approfondita conoscenza tecnica e tattica del calcio, e la sua figura è stata descritta come quella di un maestro, umile e disponibile, capace di analizzare senza pari le prestazioni di squadre, calciatori e allenatori. L’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) lo ha ricordato come una “penna finissima” e un “narratore sublime”.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha espresso il suo cordoglio, affermando che il calcio ha perso un professionista attento e competente e il Toro ha perso un amico. Anche la squadra granata ha inviato affetto alla famiglia, sottolineando l’importanza di Salvatore Lo Presti nella storia del club. La scomparsa di Lo Presti segna la perdita di una vera icona del giornalismo sportivo italiano, il cui lavoro ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio.