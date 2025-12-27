Addio a Romano Cattini maestro di tennis a Correggio

La città di Correggio piange la scomparsa di Romano Cattini, imprenditore e storico maestro di tennis del circolo di via Terrachini, morto all’età di 86 anni. La sua passione per il tennis nacque quando uno zio gli regalò una racchetta da tennis. Negli anni Sessanta iniziò a insegnare tennis e divenne un istruttore leggendario.

Romano Cattini iniziò a giocare a tennis con gli amici sul campo “Dodi” e mostrò subito predisposizione e talento. Dopo alcuni anni di “rodaggio”, intensificò l’attività agonistica e si confrontò con i migliori giocatori reggiani e delle province limitrofe, ottenendo risultati di rilievo in tornei di singolo e doppio e in numerose competizioni a squadre.

L’obiettivo di Cattini fu sempre la divulgazione e valorizzazione del tennis, prendendosi carico dei problemi di gestione e combattendo i pregiudizi, con un focus sul settore giovanile. Nel 1973 conseguì la prima qualifica di allenatore e nel 1974 la Federazione Italiana Tennis gli assegnò la classifica nazionale di seconda categoria. Per la sua dedizione ai colori del Ct Correggio, ricevette un riconoscimento alla carriera dal sindaco Giulio Fantuzzi.

Il funerale di Cattini si è svolto recentemente e la famiglia ha ringraziato la dottoressa Miriam Bonaccini e tutto il personale del Sid di Correggio e dell’Hospice di Guastalla per l’assistenza e le cure. Lascia la moglie Emanuela, i figli Filippo ed Enrica, la nipote Giada e il cognato Delio Bolognesi.