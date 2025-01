Addio a Roger Mantovani, icona della radio e del doppiaggio a Mediaset: aveva 58 anni

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Roger Mantovani, noto speaker, attore e doppiatore, avvenuta il 2 gennaio all’età di 58 anni. Mantovani era una voce riconosciuta in numerosi spot pubblicitari di grande notorietà nazionale, nonché una figura apprezzata nel panorama radiofonico e televisivo. La sua carriera spazia dalla conduzione di programmi radiofonici a partecipazioni in soap opera e serie TV, e il suo contributo come doppiatore di personaggi di cartoni animati è stato fondamentale.

Tra le emittenti con cui ha collaborato spiccano RTL 102.5, Virgin Radio e Radio Capital. Mantovani ha anche condotto programmi come Studio Più Live e Mucho Mas, svelando il suo talento nel mondo della radio. Il suo impatto non si limita alla radio; infatti, ha recitato in fiction e opere teatrali, ottenendo ruoli significativi tra cui quello del giornalista Sandro Colussi nella soap “Vivere”.

Il suo lavoro nel doppiaggio è ricordato con affetto, avendo prestato la voce a personaggi iconici come Casey Jones nelle Tartarughe Ninja e Ijuin in Humming Bird. Anche nella compagnia teatrale Shakespeare & C. ha avuto una carriera fiorente, partecipando a diversi spettacoli. In televisione, Mantovani è apparso non solo come conduttore, ma anche come voce per spot pubblicitari di grandi marchi come Adidas, Purina, Oral B, Kinder e Ferrero.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo, già scosso dalla scomparsa di altre figure illustri come il giornalista Giovanni Taormina e la stilista Rosita Missoni. Le cause della morte di Roger Mantovani non sono ancora state rivelate, ma, secondo quanto riporta Antonio Genna, sarebbe deceduto a Palma de Mallorca. Mantovani lascia un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi e i fan, che lo ricorderanno per la sua voce unica e il suo talento poliedrico.

La sua carriera, che ha toccato vari aspetti dello spettacolo, testimonia un impegno e una passione che lo hanno reso una figura amata e rispettata. La sua eredità continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha realizzato e l’affetto di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Roger Mantovani vivrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo e vederlo in azione.