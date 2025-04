Addio a Roberto De Simone: Riccardo Muti critica Napoli dopo Saviano ‘Ingrata e abbandonata’

Roberto De Simone è morto a 91 anni, suscitando una polemica che coinvolge Riccardo Muti e Roberto Saviano. Muti, direttore d’orchestra, ha espresso il suo dolore, definendo De Simone un “grande genio” che ha dato tanto a Napoli, ma che è stato trattato con ingratitudine e “è morto solo”. Ha criticato la città per non avergli mai concesso riconoscimenti adeguati e per non aver realizzato il teatro per la scuola vocale che De Simone desiderava.

De Simone è stato un importante direttore artistico del Teatro San Carlo e del Conservatorio di San Pietro a Majella, nonché autore di volumi sulle tradizioni popolari campane. Muti ha auspicato che Napoli dedichi presto una strada o una piazza a De Simone.

Roberto Saviano ha anch’esso criticato Napoli, descrivendo De Simone come “dimenticato, isolato e maltrattato”. Sottolinea che le sue opere e studi su Napoli non hanno paragoni e che, nonostante il suo amore per la città, ha vissuto in un contesto di isolamento.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso cordoglio per la scomparsa di De Simone, definendolo un riferimento culturale che ha portato Napoli nel mondo, fondendo tradizione e innovazione. Le reazioni di Muti e Saviano evidenziano una frustrazione rispetto alla valorizzazione del patrimonio culturale napoletano e la necessità di riconoscere figure emblematiche come De Simone.