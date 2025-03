Addio a Robert Fliri, il geniale inventore della scarpa-guanto Five Fingers, tragicamente scomparso in Val Venosta

Robert Fliri, inventore delle Five Fingers, è morto il 4 marzo dopo una caduta di 300 metri dalla Punta di Oberettes, situata in Alta Val Venosta, a 3.400 metri di altitudine. Fliri, 48 anni, originario di Naturno e residente a Gargazzone, ha perso l’equilibrio mentre scendeva un tratto ripido. Due scialpinisti, che avevano parlato con lui poco prima, hanno immediatamente dato l’allarme, ma le condizioni meteorologiche avverse, con forti raffiche di vento, hanno ostacolato i soccorsi. Nonostante gli sforzi del soccorso alpino di Malles e dell’elicottero Pelikan 3, i traumi riportati da Fliri si sono rivelati fatali.

Fliri era ben conosciuto come designer di calzature da montagna, avendo creato le Five Fingers, uno stivaletto innovativo che simula la sensazione di camminare a piedi nudi. Ha sviluppato l’idea a soli 22 anni, mentre studiava disegno industriale, e il prodotto, lanciato nel 2006, divenne rapidamente un’icona per gli appassionati di scalate, tanto da essere premiato dal New York Times nel 2007 come “Miglior Invenzione dell’Anno”.

Il vicesindaco di Gargazzone, Georg Zischg, ha espresso il suo cordoglio per la perdita, evidenziando il grande dolore per la moglie e i tre figli di Fliri. La Punta di Oberettes è un percorso difficile, destinato solo a scalatori esperti, e per la discesa sono richieste elevate competenze alpine. La Val Venosta, che ospita questa vetta, è una delle valli principali del Trentino-Alto Adige, con un’altitudine che varia dai 210 ai 3709 metri.