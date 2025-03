Addio a Richard Chamberlain, l’iconico padre Ralph di Uccelli di rovo: l’attore ci lascia a 90 anni

È morto George Richard Chamberlain, noto come padre Ralph nella serie degli anni ’80 Uccelli di rovo, all’età di 90 anni nelle Hawaii, a causa di complicazioni seguite a un ictus. La notizia è stata data dal suo compagno storico, Martin Rabbett, che ha espresso il suo dolore e affermato che Chamberlain è ora “con gli angeli”. L’attore è deceduto la sera del 29 marzo, poco prima del suo 91esimo compleanno.

Chamberlain ha guadagnato fama grazie alla televisione, diventando famoso negli anni ’60 con il ruolo del protagonista nella serie Dottor Kildare. Il suo successo internazionale è arrivato con Uccelli di rovo, dove interpretava un reverendo innamorato di una giovane parrocchiana. La miniserie, andata in onda in Italia nel 1983, ha riscosso un grande successo, soprattutto tra il pubblico femminile.

Chamberlain ha anche confermato la sua popolarità con il ruolo di un prigioniero in Shogun e ha continuato a lavorare in televisione negli anni ’90, apparendo in serie come Will & Grace e Nip/Tuck. Nato a Los Angeles nel 1934, Chamberlain era il minore di due figli e ha studiato arte al Pomona College. Ha rivelato la sua omosessualità nel 2003 con la pubblicazione della sua autobiografia, Shattered Love, affermando di aver avuto paura di esprimere la sua vera identità per molti anni. Nel 2007 ha spiegato di sentirsi finalmente libero dopo aver fatto coming out, definendo quel momento come un’esperienza liberatoria.