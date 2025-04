Addio a Richard Chamberlain, l’iconico padre Ralph di Uccelli di rovo: l’attore ci lascia a 90 anni

È morto George Richard Chamberlain, noto come padre Ralph nella serie TV “Uccelli di rovo”. L’attore americano è scomparso a 90 anni nelle Hawaii, a causa di complicazioni post-ictus. La notizia è stata annunciata dal suo compagno Martin Rabbet, che ha descritto Chamberlain come un’anima straordinaria, ora in pace e libera. Chamberlain è deceduto il 29 marzo, poche ore prima del suo 91esimo compleanno.

La carriera di Chamberlain è stata prolifica, ma ha guadagnato fama grazie alla televisione, ottenendo un grande successo negli anni ’60 con “Dottor Kildare”. Il vero trionfo internazionale è arrivato con “Uccelli di rovo”, in cui interpreta un reverendo australiano innamorato di una giovane parrocchiana, adattamento del romanzo di Colleen McCullough. La miniserie, sbarcata in Italia nel 1983, è diventata un cult, molto apprezzata dal pubblico femminile. Chamberlain ha riconfermata la sua popolarità con “Shogun” e ha continuato a recitare negli anni ’90, apparendo in serie come “Will & Grace” e “Nip/Tuck”.

Nato a Los Angeles il 31 marzo 1934, Chamberlain era il più giovane di due figli. Si formò come studente d’arte al Pomona College e iniziò la sua carriera di attore. Non rivelò mai pubblicamente la sua omosessualità fino al 2003, quando pubblicò la sua autobiografia “Shattered Love”. In un’intervista del 2007, raccontò di come fosse difficile essere omosessuali negli anni ’40 e ’50 in America e di come il suo coming out lo avesse liberato da ogni paura.