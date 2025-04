Addio a Richard Chamberlain, il controverso Padre Ralph: scopriamo chi era

Richard Chamberlain è morto il 30 marzo, un giorno prima del suo 91esimo compleanno. Icona della televisione degli anni ’80, ha interpretato ruoli memorabili come il Dottor Kildare e il padre Ralph nella serie “Uccelli di Rovo”. Quest’ultima, andata in onda nel 1983, raccontava una storia d’amore tra un reverendo e una giovane parrocchiana, conquistando il pubblico italiano degli anni ’90. Nonostante il suo fascino da sex symbol, Chamberlain ha mantenuto segreta la sua omosessualità per gran parte della vita. Solo nel 2007, a 68 anni, ha fatto coming out, affermando che negli anni ‘40 e ‘50 essere gay era vissuto con grande stigma in America. La sua confessione è stata liberatoria: “Nel momento in cui ho scritto ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa”.

Il grande amore della sua vita è stato Martin Rabbett, che ha commemorato Chamberlain con parole affettuose, affermando che ora è “con gli angeli” e che il loro amore “non muore mai”. Chamberlain, nato nel 1934, è rimasto un simbolo di fascino e carisma, lasciando una traccia indelebile nella cultura popolare. La sua figura continua a essere oggetto di affetto e ammirazione, e la sua carriera è un esempio di come gli attori possano influenzare e riflettere i cambiamenti sociali attraverso le generazioni.