Domenica 11 luglio scorso è improvvisamente mancato, a causa di un incidente in montagna, un amico del Web, Philippe Aigrain.

Informatico, attivista, ricercatore, tra i fondatori di La Quadrature du Net, associazione senza fini di lucro che dal 2008 difende i diritti fondamentali nella sfera digitale in Francia e in Europa, era con noi uno dei garanti del Centro Nexa per Internet e Società del Politecnico di Torino, che stimavamo, cui volevamo bene e che vogliamo ricordare. Il 15 luglio avrebbe compiuto 72 anni.

Autore di libri sulla proprietà intellettuale e i beni comuni nell’era digitale (il più noto è Cause commune: l’information entre bien commun et propriété, Fayard 2005) e blogger con diversi articoli sull’accesso alla conoscenza e i diritti intellettuali, Aigrain scriveva poesie e brevi racconti su un blog letterario ad hoc. Era anche presidente della casa editrice francese online Publie.net.

“Ho incontrato Philippe per la prima volta nell’ottobre del 2005, a Lione, per un’iniziativa di Creative Commons Francia”, racconta il co-fondatore del Centro Nexa Juan Carlos De Martin, professore di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e tra coloro che hanno portato le licenze Creative Commons in Italia, che lo conosceva meglio di tutti noi e cui abbiamo chiesto il permesso di pubblicare qui il suo ricordo. “Philippe aveva da poco lasciato la Commissione europea, dove da capo unità aveva portato avanti importanti progetti a sostegno del software libero a livello europeo. Tornato a Parigi aveva fondato l’impresa informatica Sopinspace, dedicata a progetti di software collaborativo, in particolare per favorire discussioni pubbliche, ovviamente in software libero. Appena un mese dopo il nostro primo incontro a Lione, e più precisamente il 19 novembre 2005, Aigrain è venuto per la prima volta a Torino, per fare il discorso di apertura di Ccit 2005, l’incontro annuale di Creative Commons Italia”.

Nel 2007 De Martin ha scritto la prefazione per l’edizione italiana del libro Causa comune. L’informazione tra bene di tutti e proprietà. Negli anni successivi Aigrain è diventato Garante del Centro Nexa, assieme – tra gli altri – a un altro amico che purtroppo ci ha già lasciato, Stefano Rodotà.

“Oltre a essere Garante Nexa, tra il 2007 e inizio 2011 abbiamo partecipato al progetto europeo Communia per discutere di pubblico dominio, di beni comuni, di libertà digitali – ricorda De Martin – La pandemia ci ha purtroppo costretti a interrompere la nostra frequentazione. E vederci online, che pure abbiamo fatto, non è stato davvero la stessa cosa. Dopo l’incontro annuale dei garanti Nexa che si è tenuto online a inizio giugno ci siamo scritti che volevamo assolutamente rivederci di persona. Io ho proposto settembre, lui mi ha risposto che settembre era già troppo occupato, ma che ottobre sarebbe andato benissimo – continua De Martin – Il destino, insensibile a noi mortali, ha purtroppo deciso altrimenti. Era un Grand Monsieur, come dicono i francesi, da tutti i punti di vista: generoso, acuto, sincero, equilibrato, sempre curioso, sempre pronto ad ascoltare con attenzione, sempre moralmente limpido, sempre sorridente”.

Aigrain lascia la moglie Mireille, esperta di architettura, due figlie, Suzanne e Louise, entrambe scienziate in Inghilterra, e quattro nipotini, che andava a visitare ogni volta che poteva.