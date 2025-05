Addio a Peter David, l’icona della Marvel a 68 anni

Peter David, celebre sceneggiatore della Marvel, è scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata dalla moglie e dall’amico scrittore Keith DeCandido, che ha descritto la sua "lunga battaglia con il corpo malato". David aveva affrontato seri problemi di salute negli ultimi anni, tra cui un ictus, insufficienza renale e un attacco cardiaco.

Nel 2012, un ictus aveva segnato l’inizio delle sue difficoltà mediche, che hanno richiesto anche una raccolta fondi per coprire le spese sanitarie. Noto per il suo stile ironico e per la profondità dei suoi personaggi, ha lavorato su testate iconiche come Incredible Hulk (per dodici anni), Spider-Man, X-Factor e Captain Marvel. È stato anche co-creatore di Miguel O’Hara, il Spider-Man del 2099. La sua carriera si è estesa oltre la Marvel, coinvolgendo anche DC Comics, Star Trek e diverse serie animate.

I messaggi di cordoglio sono stati numerosi, con colleghi e fan che hanno esprimere il loro affetto e il ricordo di un grande creatore. Oltre alla moglie, Peter David lascia le figlie Ariel, Shana, Gwen e Caroline. La sua eredità nel mondo dei fumetti sarà ricordata da molte generazioni di lettori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it