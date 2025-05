Addio a Patrizia Brandimarte, icona del cinema romano

È scomparsa Patrizia Brandimarte, storica press agent e organizzatrice di eventi nel mondo del cinema romano. Aveva 78 anni ed era apprezzata per la sua vitalità e generosità.

Iniziò la sua carriera giovanissima come costumista, per poi diventare ufficio stampa di numerosi film e press agent di attori celebri come Mickey Rourke, Quentin Tarantino, Franco Nero e Vanessa Redgrave. Collaborò anche con stilisti di fama come Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri.

In coppia con Antonio Flamini, Brandimarte si distinse nell’organizzazione di anteprime hollywoodiane, tra cui quelle di “Jurassic Park” e “Harry Potter”. Per il lancio del primo “Harry Potter” a Roma, ricreò la stazione ferroviaria del film.

Sempre presente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia accanto al marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovine, con cui condivise 40 anni di vita. Oltre al marito, amava profondamente la figlia Alessandra e la nipotina Margherita, il cui trasferimento a Montecarlo le pesava. Grande amante degli animali, si trovava frequentemente al Pincio con i suoi cagnolini, prima di un drink all’hotel de Russie.

I funerali si svolgeranno lunedì 26 maggio alle 15.30 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Fonte: www.adnkronos.com