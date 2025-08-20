Addio a Paolo Angioni, icona dello sport equestre italiano

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Paolo Angioni, un grande rappresentante degli sport equestri. Originario di Cagliari, Angioni ha vinto la medaglia d’oro nel concorso completo a squadre durante i Giochi Olimpici di Tokyo, insieme a Mauro Checcoli, Alessandro Argenton e Giuseppe Ravano. Questa disciplina comprende tre prove: dressage, salto ostacoli e cross country. Ha partecipato anche alle Olimpiadi di Città del Messico, continuando a distinguersi nel salto ostacoli, con numerose apparizioni in Coppa delle Nazioni e allo Csio di Piazza di Siena.

Dopo aver concluso la sua carriera agonistica, Angioni ha approfondito la sua conoscenza degli sport equestri, pubblicando diversi testi. È stato insignito dalla Federazione Italiana Sport Equestri con il titolo di Socio Benemerito. Inoltre, nel 2015, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano gli ha conferito il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso il cordoglio per la perdita, condividendo i sentimenti della Federazione Italiana Sport Equestri e dell’intero movimento sportivo.