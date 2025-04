Addio a Paola Motta: il cordoglio dei colleghi per la giornalista di Sky Tg24 e cronista politica

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Paola Motta, cronista politica nota per la sua collaborazione con Sky Tg24, a pochi giorni dal suo 58° compleanno. Motta, che ha anche ricoperto il ruolo di parlamentare, era conosciuta per il suo coraggio e rigore nel raccontare fenomeni complessi, felice di cercare storie e spiegazioni dettagliate. I colleghi di Sky Tg24 l’hanno ricordata come una professionista appassionata e affabile, evidenziando il suo impegno verso la politica come una questione di interesse collettivo.

Anche esponenti politici hanno espresso cordoglio per la sua perdita. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha descritto Motta come un’amica e collega, sottolineando come la sua passione per l’informazione mancherà a molti. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dedicato un post su Facebook in memoria della giornalista, riconoscendo la sua serietà e competenza nel panorama informativo italiano. Anche il gruppo del PD e il sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, hanno rilasciato note ufficiali esprimendo la loro vicinanza alla famiglia e alla redazione di Sky.

Nata a Merano, Motta ha intrapreso la carriera giornalistica attraverso esperienze in un quotidiano locale e in diversi stage presso testate rinomate, come Il Corriere della Sera. Oltre alla sua attività di cronista e volto di Sky Tg24, ha fatto parte del Cdr, evidenziando un impegno costante nel mondo del giornalismo. La sua morte lascia un vuoto significativo in questo settore.