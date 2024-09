Addio a Paola Marella: Le Commozioni di Familiari e Celebrità

Oggi, Milano ha reso omaggio a Paola Marella, architetta e famosa conduttrice tv, durante i suoi funerali tenutisi nella chiesa di San Marco. Paola, deceduta a 61 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, era molto amata per il suo lavoro nei programmi di real estate, in particolare per “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi amici e VIP, tra cui Alessandro Borghese e Enzo Miccio, che hanno condiviso parole toccanti in memoria della cara collega.

Il marito, Domenico, ha espresso il suo dolore sottolineando la luce che Paola portava nella vita di tutti, definendola un’amica per tutti e una pioniera nel suo campo. La sua carriera, iniziata come agente immobiliare, ha trovò successo in televisione, dove ha portato un nuovo approccio nel raccontare il mondo delle case. Paola Marella non solo incantava gli spettatori con la sua professionalità e simpatia, ma è diventata un simbolo di eleganza e sobrietà, riconoscibile per il suo ciuffo bianco e i suoi abiti colorati.

Durante la cerimonia, i familiari e gli amici, tra cui il figlio Nicola, si sono stretti attorno alla sua memoria, parlando degli aneddoti condivisi e del sostegno che Paola offriva a chi le stava intorno. Anche sui social network è esplosa una valanga di affetto, con i fan che hanno voluto esprimere il loro dolore per la perdita e la gratitudine per i momenti di compagnia che Paola ha regalato attraverso i suoi programmi.

Tra i messaggi più emotivi c’è stato quello di Enzo Miccio, collega di Paola su Real Time, che l’ha ricordata affettuosamente e ha sottolineato la lunga carriera trascorsa insieme, caratterizzata da momenti di gioia e innovazione televisiva. Anche altri fan hanno espresso il loro dispiacere e il loro apprezzamento per la donna che aveva saputo conquistare i cuori di molti.

Paola Marella lascia un’eredità importante, non solo come professionista del settore immobiliare, ma anche come icona della televisione italiana, ricordata per il suo approccio caloroso e immediato. La sua figura continuerà a brillare nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.