Addio a Paola Marella, la celebre architetta e volto della tv, morta a 61 anni dopo una lunga malattia.

È venuta a mancare, a soli 61 anni, Paola Marella, architetta e interior designer milanese, nota al grande pubblico per i suoi programmi di successo dedicati a case e ristrutturazioni trasmessi su Real Time. La triste notizia è stata diffusa da Davide Maggio. Marella è stata un’icona della televisione italiana, contribuendo significativamente alla rivoluzione del digitale terrestre con programmi come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”.

Nata a Milano nel 1963, la sua carriera televisiva è iniziata nel 2007, dove grazie alla sua competenza e abilità comunicativa è diventata uno dei principali volti di Real Time, rappresentando un simbolo della nuova era della televisione. I suoi programmi hanno influenzato un gran numero di professionisti e appassionati di design e arredamento, supportando molte famiglie nel trovare e trasformare le loro abitazioni. Negli ultimi tempi, ha preso parte a “Un Sogno in Affitto” su Sky Uno e a “Come la Vorrei” su HGTV.

La vita di Paola Marella è stata segnata da una lunga battaglia contro il cancro. La sua diagnosi iniziale di tumore al seno risale al 2011. Dopo un periodo di remissione, nel 2020, ha scoperto un nodulo che, fortunatamente, si è rivelato benigno. Tuttavia, più recentemente ha affrontato una nuova ricaduta. Marella ha sempre messo in evidenza l’importanza della prevenzione nei suoi commenti pubblici, attribuendo la sua prima guarigione ai controlli regolari. In un’intervista del 2021 con Panorama, ha affermato: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli. Purtroppo la malattia arriva, ma oggi, grazie alla scienza, sappiamo come affrontarla”.

Il contributo di Paola Marella alla televisione e al design resterà impresso nella memoria di molti. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per il settore dell’interior design ma anche per tutti coloro che l’hanno seguita e ammira­to nel suo lavoro. La sua eredità vive nei programmi che ha creato e nei messaggi di speranza e prevenzione che ha spesso condiviso.