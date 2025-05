Addio a Paola Barale: Ricordi di una Grande Compagna

Raz Degan, attore israeliano tornato alla ribalta con la serie Un passo dal cielo 8, in cui interpreta Stephen Anderssen, vive attualmente in Puglia, nel comune di Cisternino, all’interno di un trullo che ha battezzato Trullonation. Questa abitazione, acquistata senza acqua né luce, è stata trasformata in un rifugio moderno con piscina e un balè tropicale per meditazione e yoga. Degan coltiva anche un orto, un frutteto e produce olio extravergine d’oliva.

Dopo la vittoria nel 2017 a L’Isola dei Famosi, la sua ex compagna Paola Barale lo aveva cercato, ma la relazione si è conclusa, con Barale che ha dichiarato di volerlo sposare, ma senza successo. Attualmente, Degan è fidanzato con Cindy Stuart, un’italo-americana conosciuta in un viaggio a Bali. Anche se non ha figli biologici, ha un legame affettuoso con Marlon, il figlio della compagna.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it