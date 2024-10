Addio a padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia, aveva 80 anni.

È scomparso a Palermo, all’età di 80 anni, padre Giacomo Ribaudo. Malato da tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno 1944 e ordinato sacerdote a soli 22 anni il 17 dicembre 1966. Ha svolto il servizio di parroco per diversi anni a Villabate nella parrocchia di San Giuseppe, a Palermo nella basilica della Santissima Trinità (La Magione) e nel santuario di Maria SS. Del Carmelo ai Decollati. Inoltre, è stato rettore della chiesa di San Giovanni dei Napoletani. Negli anni ’80, ha diretto l’Ufficio diocesano per la Pastorale. Grazie al suo impegno, si è registrata a Palermo la rinascita dell’Ordo Virginum e dell’Ordo Viduarum.

Padre Ribaudo si è distinto per il suo forte impegno nella promozione umana, affrontando tematiche fondamentali quali il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata, e il riscatto delle persone emarginate. In un intervento di alcune anni fa, ha sottolineato: “Il nostro ruolo è culturale e sociale, mentre i compiti di repressione spettano allo Stato. Noi dobbiamo annunciare il Vangelo e difendere i deboli, promuovere la giustizia e la solidarietà contro ogni forma di prepotenza e prevaricazione”.

Attento agli strumenti di evangelizzazione, padre Ribaudo è autore di numerosi scritti e pubblicazioni, e ha fondato e diretto l’emittente ‘Tele Regina’ oltre alla testata giornalistica ‘Cieli Nuovi, Terra Nuova’. La sua opera ha lasciato un segno profondo nella comunità ecclesiale e civile, ispirando molte persone a impegnarsi per la giustizia sociale e i diritti degli ultimi.

I funerali di padre Giacomo Ribaudo saranno presieduti dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e si terranno lunedì 14 ottobre alle 10 nella chiesa di San Giuseppe a Villabate. La sua scomparsa rappresenta una significativa perdita per la comunità, che lo ricorderà per la sua dedizione e il suo instancabile impegno a favore dei più vulnerabili. La sua vita e il suo servizio resteranno nella memoria collettiva come esempio di eroismo sacerdote e di amore per il prossimo.