Addio a Ornella Vanoni

È morta Ornella Vanoni, una delle più grandi interpreti italiane, nella sua abitazione di Milano. La cantante aveva 91 anni e si è spenta poco prima delle 23 per un malore improvviso. I soccorritori del 118 sono arrivati quando la cantante si era già spenta.

Ornella Vanoni ha venduto più di 55 milioni di dischi e ha attraversato i decenni restando sempre attuale, con la sua spiccata ironia e autoironia. Ha preso parte a otto Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 1968 con “Casa bianca” e classificandosi quarta in tre occasioni. Ha vinto due premi Tenco e ha lavorato con numerosi artisti, tra cui Gino Paoli, Lucio Dalla e Paolo Conte.

La carriera di Ornella Vanoni inizia come attrice, poi si trasforma in cantante. Il suo modo graffiante e anticonvenzionale di interpretare le canzoni della ‘mala’ la fa notare nel panorama musicale. Dopo la fine della relazione con Giorgio Strehler, incontra Gino Paoli, con cui condivide una storia d’amore travagliata ma artisticamente feconda.

Negli anni ’80, Ornella assume il controllo completo del proprio percorso artistico, firmando testi e ideando concept album. Riceve prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco come miglior cantautrice, prima donna a riceverlo. Negli anni ’90 e 2000, continua a pubblicare dischi intensi e a collaborare con artisti di tutte le generazioni.

Nel 2018, all’età di 83 anni, partecipa al Festival di Sanremo con “Imparare ad amarsi”, in trio con Bungaro e Pacifico. Nel 2023 torna come ospite al Festival, confermando la sua eterna presenza nella musica popolare italiana. Nel 2024 è tra gli ospiti fissi del programma “Che tempo che fa”, dimostrando una verve ironica e un’autoironia sempre più rara.