Addio a Ornella Vanoni Italia

Tantissime persone stanno omaggiando Ornella Vanoni, deceduta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco fatale. Al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, è stata allestita la camera ardente dove si trova la bara color noce della compianta cantante. Migliaia di persone si sono recate a farle visita e vicino al feretro è apparso un cuscino di rose gialle a forma di cuore, impreziosito da un nastro verde col nome del mittente in nero: ‘Gino’. Il cuscino è stato inviato da Gino Paoli, uno dei grandi amori di Vanoni, che sapeva che il giallo era il colore preferito dell’ex.

Paoli e Vanoni, dopo la fine della loro tormentata relazione, sono rimasti amici e Ornella aveva anche stretto un forte legame con la moglie di Gino, Paola Penzo. Paola Penzo ha commentato la scomparsa della leggendaria cantante, rivelando che il marito stava dormendo in quel momento e che non lo avrebbe svegliato perché consapevole che la notizia gli avrebbe provocato un profondo dolore. Gino Paoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in bianco e nero in cui lo si vede giovanissimo con Ornella, corredata con una didascalia che consiste in un cuore nero.

Dopo il decesso di Vanoni, è emerso che la stessa Ornella e Gino Paoli avrebbero dovuto incontrarsi per discutere i dettagli di un nuovo progetto professionale. Orietta Berti ha raccontato che la collega le aveva confidato che lei e l’ex fidanzato avevano in mente di lavorare a un album insieme. Il racconto di Orietta Berti è stato confermato da Paola Penzo, che ha spiegato che era vero che lei e il marito Paoli avrebbero dovuto vedersi a stretto giro con Vanoni e che già si erano accordati per l’appuntamento.