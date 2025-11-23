6.2 C
Addio a Ornella Vanoni Italia in lutto

Da stranotizie
Ornella Vanoni resta nel cuore e nei pensieri di tutti gli italiani. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua casa milanese all’età di 91 anni venerdì 21 novembre, ha provocato numerose reazioni, con amici, colleghi e fan che hanno voluto renderle omaggio e salutarla sui social e di persona, lasciando messaggi, fiori e pensieri presso la sua abitazione.

In attesa del funerale, sarà allestita una camera ardente al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, dove sarà possibile porgerle l’ultimo saluto domenica 23 novembre dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì 24 dalle 10:00 alle 13:00. I funerali si terranno sempre lunedì, alle 15, nella chiesa di San Marco.

Annalisa ha dedicato un momento del suo concerto di sabato al Palazzetto dello Sport di Roma per ricordare la collega, ed è stata raggiunta sul palco da Elodie, con la quale ha intonato “L’appuntamento”, una delle canzoni più famose di Ornella Vanoni. Questo momento emozionante ha coinvolto i fan e le stesse artiste.

