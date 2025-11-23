4.4 C
Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Spettacolo

Addio a Ornella Vanoni amata a Salò

Da stranotizie
Addio a Ornella Vanoni amata a Salò

Ornella Vanoni, la sophisticated lady della canzone italiana, ha incantato il pubblico nel Vittoriale con la sua inesausta voglia di cantare e raccontarsi. Con la sua classe infinita e il suo irresistibile birignao, ha reggito con disinvoltura il doppio impegno di un mini-concerto voce e piano, insieme a Fabio Valdemarin, nell’anfiteatro dannunziano, che ha registrato il tutto esaurito.

Il concerto è stato l’ultimo di Ornella Vanoni in terra bresciana, ma non la sua prima esibizione nell’anfiteatro gardesano, dove si era già esibita nel 2002 e aveva partecipato come ospite alla performance di Giorgio Albertazzi nel 1999. Inoltre, si era esibita anche in altri luoghi della provincia, come l’Odeon di Lumezzane, dove aveva tenuto un concerto jazz con il trombettista Paolo Fresu.

Ornella Vanoni aveva una predilezione per il lago di Garda, dove si recava spesso per rilassarsi e trascorrere giornate di vacanza. Alcuni esercenti gardesani la ricordano come una presenza preziosa e rispettosa, che si armonizzava con l’atmosfera del Garda. Nel 2022, durante il suo soggiorno a Salò, aveva scelto di vivere il centro storico con discrezione, eleganza e raffinatezza, e aveva portato un tocco di classe ai locali dove si recava.

Alcuni ricordano la sua simpatia e la sua naturale curiosità, come quando si era fermata a pranzo e a cena in un’osteria, apprezzando la cucina e intrattenendosi a parlare con gli altri ospiti. La sua spontaneità e la sua capacità di connettersi con le persone erano caratteristiche che la contraddistinguevano. Una coppia di artiste, Marcella Menichetti e la sua socia, la ricordano come la loro prima musa ispiratrice, e le avevano dedicato una collezione di pittura con tecnica mista, intitolata “Bellissima ragazza”, che comprendeva 12 opere come 12 erano le canzoni contenute nella raccolta. Nel 2022, le avevano regalato uno dei 12 pezzi a lei dedicati.

Articolo precedente
Francesco De Gregori in concerto in Italia
Articolo successivo
Contro la violenza di genere in Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.